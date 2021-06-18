Babalar için sanat molası

Babalar Günü için hazırlanan sanat etkinlikleri bu anlamlı günü unutulmaz kılacak. Bunlardan biri İstanbul Modern'in Karaköy'deki son koleksiyon sergisi Sanatçı ve Zamanı… Babalar bu sergiyi 20 Haziran Pazar günü saat 16.00'da sanal turla gezebilecek. 2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan sergi, 109 sanatçının 193 çalışmasına yer veriyor. Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı öneren sanal turda izleyiciler, sergiye dair metinlere de ulaşabiliyor. Bilgi ve rezervasyon için detaylı bilgi egitim@istanbulmodern.org adresinde…

GEZEGENLERE YOLCULUK…

Bir diğer Babalar Günü etkinliği Pera Müzesi'nde… Başka gezegenlerde yaşam olabilir mi? Olsaydı nasıl canlılar yaşardı? Kendi gezegeninizi hayal etseniz, orası nasıl bir yer olurdu? Pera Müzesi, gökyüzündeki hayali gezegenleri, uyduları ve etkileyici enerjisiyle izleyiciye derin bir keşif ve yorumlama alanı açan sanatçı Etel Adnan'ın eserlerinden ilhamla babalar ve çocukları renkli bir atölyede buluşturacak. Katılımcılar, galaksimizdeki gezegenleri ve gökcisimlerinin nasıl göründüğünü hayal edip karton kutu, boya, makas, ip, yapıştırıcı gibi malzemelerle Güneş sistemimizin bir modelini yaratacak. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr.