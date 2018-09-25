Babamın Ceketi, vizyona hazır

Müfit Can Saçıntı'nın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği, Erkan Can, Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta oyuncuların yer aldığı Babamın Ceketi, 5 Ekim'de vizyona girecek.

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Hann Medya yapımcılığını üstlendiği, ‘Babamın Ceketi’ filmi, Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğinde çekimlerini tamamladı. 5 Ekim’de vizyona girecek filmle ilgili Vadistanbul’da basın toplantısı yapıldı. Filmde yönetmenliğinin yanı sıra başrolde de yer alan Müfit Can Saçıntı, yapımla ilgili şöyle dedi: “Baba oğul çatışmasını anlatan bir film oldu. En çok vermek istediğimiz mesaj da ‘Dürüstlük en büyük servettir’ kavramını bozup, ‘Dürüstlük en büyük kerizliktir’ kavramı yapanlara mesaj vermek.”

Filmde önemli karaktere imza atan Erkan Can da “Kuşak çatışması mı deriz, eskiyle yenini çatışması mı deriz… Filmin ana omurgası bu. Bunun üzerinden komediyle bir sürü problemin altını çiziyoruz” dedi.

USTA OYUNCULAR KADRODA

Sözü alan başrol oyuncularından Mert Turak da “2014 yılından beri bir sinema filminde rol almak nasip olmamıştı. Müfit abiyi çok seviyorum, hayat duruşu, bilgisi, yeteneği her özelliğine bayılıyorum. Filmde de başıma gelenler gerçek hayata başıma geldi. Aslında kendimi oynadım” açıklamasını yaptı.

Filmin çekimleri 4 hafta sürdü. Filmde Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yanı sıra Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi oyuncular yer alıyor.