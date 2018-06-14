Babamın Ceketi’nin çekimleri başladı

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Eğlenceli bir aile komedisi olan ‘Babamın Ceketi’, uzun bir ön hazırlık döneminin ardından ‘motor’ dedi. Çekimleri 4 hafta sürecek film için İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan'da seçilen mekanlar, senaryonun geçtiği döneme uygun biçimde özel olarak dekore edildi. Profesyonel bir teknik ekiple yola çıkan Hann Medya'nın yeni projesi Türk sinemasında son dönemin en iddialı yapımlarından ve Yeşilçam tadında bir yapım olmaya aday.

ZENGİN KADRO

‘Babamın Ceketi’ filmi, hikayesi kadar zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yer aldığı kadroda, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturan Müfit Can Saçıntı'nın yanı sıra Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.