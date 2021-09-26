Babası Britney Spears’ın odasına gizli kamera yerleştirmiş

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın odasına gizlice kamera ve mikrofon yerleştirildiği ortaya çıktı. Bazı kaynaklar, Spears'ın telefon mesajları ve girdiği internet sitelerinin bile babasına raporlandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’ın babasıyla olan anlaşmazlığı devam ederken, Amerikan basını dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi.

ABD’nin çok okunan gazeteletinden New York Times’ın hazırladığı “Controlling Britney Spears” (Britney Spears’ı Kontrol Etmek) isimli belgeselde konuşan bazı kaynaklar Spears’ın babası Jamie’nin akıllara durgunluk veren önlemler aldığını aktardı.

Bir süre öncesine kadar yasal vasisi olarak atanan ve ünlü şarkıcının yaşamını baskılayan babası Jamie Spears’ın 39 yaşındaki Britney Spears’ın yatak odasına gizlice kamera ve mikrofon yerleştirdiği ortaya çıktı. Spears’ın yanında eskiden çalışan Alex Vlasov isimli uzman, “Şarkıcı ile çocukları ve erkek arkadaşları arasındaki görüşmeler kaydediliyor ve Jamie Spears’a gönderiliyordu” dedi.

Spears’ın ayrıca telefonla yaptığı mesajlaşmalar, görüntülü konuşmalar, çektiği fotoğraflar ve kullandığı internet sitelerinin de kaydedilerek Jamie Spears’a gönderildiği belirtildi. Black Box Security isimli bir güvenlik şirketinde çalışan ve kanıtları yetkililerle paylaşan Vlasov, “Yaşananlar bana bu kişinin hapiste olduğu izlenimini verdi. 2016 yılında patronlarım bana bir USB verdi ve bundaki kayıtları silmemi istedi. Burada Spears’ın 180 saatlik konuşmaları ve kayıtları vardı. Ben bunun bir kopyasını yaptım çünkü kanıtların silinmesini istemedim” dedi.

2008 yılında Spears’ın sinir krizi geçirmesi sonrasında ABD mahkemesi ünlü şarkıcının babasını yasal vasisi olarak atamıştı. O günden beri baba Spears, kızının 60 milyon dolarlık malvarlığını ve özel yaşamını kontrol altına almıştı.

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