Babasının izinde ilerliyor
Kurtuluş Savaşı ile başlayıp çok partili hayata, Kıbrıs savaşına, darbelere, Madımak yangınına, Marmara depremine, ekonomik krizlere ve nihayet ayrılıkçı teröre değinen hikayelerden oluşan kitap Sakarya nehri ekseninde geçen ilginç kurgusu ile dikkat çekiyor.
Kitapta Sakarya nehri geçtiği köylerden topladığı hikayeleri Karadeniz'e aktaran bir hikaye anlatıcısı olarak ele alınmış.
Şiisel bir üslupla yazılmış olan kitap Sakarya nehrinin geçtiği ve hikaye topladığı köylerin fotoğrafları ile zenginleştirilmiş.