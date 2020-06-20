Babasının izinde ilerliyor

"Şu Çılgın Türkler”, “Diriliş”, “Cumhuriyet” gibi tarihi romanlar ile anılan yazar merhum Turgut Özakman’dan sonra kendisi gibi yazar olan oğlu Kerem Özakman da babasının izinden yürüyerek yazdığı “Sakarya Destanı” isimli kitapla yüz yıllık tarihimizi anlatıyor.