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Babasının izinde ilerliyor
Babasının izinde ilerliyor
"Şu Çılgın Türkler”, “Diriliş”, “Cumhuriyet” gibi tarihi romanlar ile anılan yazar merhum Turgut Özakman’dan sonra kendisi gibi yazar olan oğlu Kerem Özakman da babasının izinden yürüyerek yazdığı “Sakarya Destanı” isimli kitapla yüz yıllık tarihimizi anlatıyor.
Kültür Sanat 20 Haziran 2020 - 11:34

Kurtuluş Savaşı ile başlayıp çok partili hayata, Kıbrıs savaşına, darbelere, Madımak yangınına, Marmara depremine, ekonomik krizlere ve nihayet ayrılıkçı teröre değinen hikayelerden oluşan kitap Sakarya nehri ekseninde geçen ilginç kurgusu ile dikkat çekiyor.

Kitapta Sakarya nehri geçtiği köylerden topladığı hikayeleri Karadeniz'e aktaran bir hikaye anlatıcısı olarak ele alınmış.

Şiisel bir üslupla yazılmış olan kitap Sakarya nehrinin geçtiği ve hikaye topladığı köylerin fotoğrafları ile zenginleştirilmiş.

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