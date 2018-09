Babylon sezonu müzikseverlerle açtı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

March Live, Akın Sevgör, Rain Lab (İdil Meşe & Da Poet), Kerem Akdağ ve Nusaibin'in sahne aldığı etkinlik, Radyo Babylon DJ set ile dün saat 18.00'de bomontiada Avlu'da başladı. Babylon'dan bomontiada Avlu'ya yayılan etkinliğe 5 binden fazla kişi katıldı. Babylon ve bomontiada'yı dolduran müzikseverler arka arkaya sahne alan sanatçılarla müzik dolu bir gece geçirdi. Katılımcılar açılışta 20 senedir posterleriyle farklı coğrafyaların müziklerini tasarımla birleştirip sokağa taşıyan Babylon'un ağırladığı Jack White, Patti Smith, Marianne Faithfull, Jane Birkin, Ibrahim Maalouf gibi sanatçıların posterlerinden oluşan bir sergi de ziyaret etti.

Babylon'un farklı coğrafyalara açılacağı yeni sezonun programında Büyük Ev Ablukada, Ari Barokas, BaBa ZuLa, Sound Ports müzik festivali, Poppy, The Cat Empire, Sattas ve Konukları, Oceans of Noise, Hey! Douglas, LUX X Hip Hop Party, Y2K Millennium Party, Radyo Eksen ve Oldies But Goldies partileri, 28. Akbank Caz Festivali kapsamında Josef Leimberg, Karl Hector & The Malcouns, Mehmet Uluğ Gecesi, Nubya Garcia, Omer Avital Qantar, Ezra Collective, Bixiga 70, Garanti Caz Yeşili kapsamında Ought, Submotion Orchestra var.



Etkinlik Programı



21 Eylül 2018 – 22:30 – Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt

22 Eylül 2018 – 22:30 – LUV X HIP HOP

28 Eylül 2018 – 21:30 – Ari Barokas

28 Eylül 2018 – 23:15 – Y2K Millennium Party

29 Eylül 2018 – 22:30 – BaBa ZuLa

29 Eylül 2018 – 23:15 – Radyo Eksen Partisi

3 Ekim 2018 – 19:30 – Poppy

5 Ekim 2018 – 22:00 – Oldies But Goldies

6 Ekim 2018 – 22:30 – Sattas ve Konukları

13-14 Ekim 2018 – 16:30 – Sound Ports İstanbul

18 Ekim 2018 – 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Josef Leimberg

19 Ekim 2018 – 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Karl Hector & The Malcouns

20 Ekim 2018 – 20:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Mehmet Uluğ Gecesi

23 Ekim 2018 – 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Nubya Garcia

24 Ekim 2018 – 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Omer Avital Qantar

25 Ekim 2018 – 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Ezra Collective

26 Ekim 2018 – 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Bixiga 70

27 Ekim 2018 – 22:30 – Hey! Douglas

30 Ekim 2018 – 21:30 – The Cat Empire

6 Kasım 2018 – 21:30 – Oceans of Noise

8 Kasım 2018 – 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Ought

9 Kasım 2018 – 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Submotion Orchestra