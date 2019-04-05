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Babylon Soundgarden kapılarını açıyor
Babylon Soundgarden kapılarını açıyor
Babylon 20. yılını, Kendine Has Babylon Soundgarden’ın kapılarını tüm festivalseverlere açarak kutluyor.
Kültür Sanat 5 Nisan 2019 - 11:23

Yapı Kredi bomontiada'yı festival ortamına çevirecek olan Babylon Soundgarden, Pozitif deneyimi ve Kendine Has'ın katkılarıyla 27 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek.

Müzikseverler; Kendine Has, Babylon ve Jungle isimli 3 farklı sahnede; GUTS & Les Akaras de Scoville, Dubioza Kolektiv, Boogie Belgique, Hey! Douglas, Kaan Düzarat feat. İlhan Erşahin, Ege Çubukçu, Ah! Kosmos, Elektro Hafız, doubledecker, DearHead, BREK, Netam, MARCH, Zeynep Erbay, Gunesta, Uninvited Jazz Band, Radyo Babylon DJ'leri, DJ Style-ist, Serdar Orcan ve Mr.Murdoc ile buluşacak.

Katılımcılar; gün boyunca birbirinden yaratıcı sohbetlerle, aktivitelerle ve yeni deneyimlerle; müziğe, eğlenceye ve yaratıcılığa bir kez daha açılacak.

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