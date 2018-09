Babylon yeni sezona merhaba diyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Babylon'un bu sezonki programında Büyük Ev Ablukada, Ari Barokas, BaBa ZuLa, Kabus Kerim, Sound Ports müzik festivali, Poppy, The Cat Empire, 28. Akbank Caz Festivali kapsamında Josef Leimberg, Karl Hector & The Malcouns, Mehmet Uluğ Gecesi, Nubya Garcia, Omer Avital Qantar, Ezra Collective, Bixiga 70,Garanti Caz Yeşili kapsamında Ought, Submotion Orchestra var.

Program şöyle:

15 Eylül 2018 / 18:00 – Babylon’u Sen Aç!

21 Eylül 2018 / 22:30 – Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt

22 Eylül 2018 / 22:30 – LUV X HIP HOP

28 Eylül 2018 / 21:30 – Ari Barokas

29 Eylül 2018 / 22:30 – BaBa ZuLa

29 Eylül 2018 / 23:59 – Kabus Kerim

3 Ekim 2018 / 19:30 – Poppy

13-14 Ekim 2018 / 16:30 – Sound Ports İstanbul

18 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Josef Leimberg

19 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Karl Hector & The Malcouns

20 Ekim 2018 / 20:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Mehmet Uluğ Gecesi

23 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Nubya Garcia

24 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Omer Avital Qantar

25 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Ezra Collective

26 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Bixiga 70

30 Ekim 2018 / 21:30 – The Cat Empire

8 Kasım 2018 / 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Ought

9 Kasım 2018 / 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Submotion Orchestra