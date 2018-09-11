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Babylon yeni sezona merhaba diyor
Babylon yeni sezona merhaba diyor
İstanbul, Şişli'de bulunan kültür-sanat mekânı Babylon, yeni sezonunu açıyor.
Kültür Sanat 11 Eylül 2018 - 17:10

Babylon'un bu sezonki programında Büyük Ev Ablukada, Ari Barokas, BaBa ZuLa, Kabus Kerim, Sound Ports müzik festivali, Poppy, The Cat Empire, 28. Akbank Caz Festivali kapsamında Josef Leimberg, Karl Hector & The Malcouns, Mehmet Uluğ Gecesi, Nubya Garcia, Omer Avital Qantar, Ezra Collective, Bixiga 70,Garanti Caz Yeşili kapsamında Ought, Submotion Orchestra var.

Program şöyle:

15 Eylül 2018 / 18:00 – Babylon’u Sen Aç!

21 Eylül 2018 / 22:30 – Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt

22 Eylül 2018 / 22:30 – LUV X HIP HOP

28 Eylül 2018 / 21:30 – Ari Barokas

29 Eylül 2018 / 22:30 – BaBa ZuLa

29 Eylül 2018 / 23:59 – Kabus Kerim

3 Ekim 2018 / 19:30 – Poppy

13-14 Ekim 2018 / 16:30 – Sound Ports İstanbul

18 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Josef Leimberg

19 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Karl Hector & The Malcouns

20 Ekim 2018 / 20:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Mehmet Uluğ Gecesi

23 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Nubya Garcia

24 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Omer Avital Qantar

25 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Ezra Collective

26 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Bixiga 70

30 Ekim 2018 / 21:30 – The Cat Empire

8 Kasım 2018 / 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Ought

9 Kasım 2018 / 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Submotion Orchestra

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