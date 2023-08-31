Backstreet Boys’tan Nick Carter’a bir cinsel şiddet davası daha…

Bir dönemin dünyaca ünlü popüler gruplarından biri olan Backstreet Boys'tan Nick Carter yine bir cinsel taciz davasıyla gündemde. Carter, üçüncü kez cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya.

Sozcu.com.tr

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90’ların ve 2000’lerin başında tüm dünyada fırtınalar estiren Backstreet Boys, son zamanlarda son derece can sıkıcı haberlerle gündeme geliyor. Grubun üyelerinden Nick Carter, üçüncü kez cinsel tacizle suçlanıyor. Carter’ın şu anda hâlihazırda ise bu konudaki davaları devam ediyor.

Son olarak Carter’ı cinsel tacizle suçlayan ve ismi belirtilmeyen kadın, 28 Ağustos Pazartesi günü Las Vegas’ta dava açtı. Şikayetinde ise 2003 yılında Backstreet Boys şarkıcısı tarafından birçok kez cinsel saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Ayrıca Carter’ın kendisine saldırmadan önce alkol ve uyuşturucu sağladığını iddia ediyor. Ele geçirilen yasal belgelerde, “Carter’ın cinsel istismarının etkileri aralıksız devam ediyor ve davacıda ciddi duygusal sorunlara, fiziksel acıya, yakınlık sorunlarına ve diğer karmaşık travmalara neden oluyor” diye belirtiliyor.



Ayrıca saldırıların gerçekleştiği sıralarda reşit olmadığını belirten kadının iddia edilen saldırıyı annesine anlattığı, annesinin de durumu Pennsylvania kolluk kuvvetlerine bildirdiği iddia ediliyor; ancak Carter bu suçlamalarla hiç karşılaşmadı.

43 yaşındaki Carter, son taciz iddialarını reddetti.

Avukatı Dale Hayes Jr. yaptığı bir açıklamada, asılsız iddiaların yeni bir yasal şikayette tekrarlandığını ancak bunun onları daha doğru kılmadığını söyledi.

İKİ AYRI TACİZ DAVASI DAHA VAR

Carter, ayrıca Shannon Shay Ruth ve Dream grubunun eski üyesi Melissa Schuman tarafından açılan iki ayrı davayla karşı karşıya. Ruth, Aralık 2022’de açtığı davada, Carter’ın kendisini Washington’daki Backstreet Boys gösterisinin ardından tur otobüsüne davet ettiğini ve sonra cinsel saldırıya uğradığını iddia ediliyor.

Otistik ve beyin felci hastası olan Ruth, Carter’ın kendisine oral seks yapması konusunda ısrar etmeden önce kendisine “VIP meyve suyu” adını verdiği pembe bir içecek verdiğini iddia ediyor.

Carter’ın avukatı, olayla ilgili; “20 yıldan fazla süre önce meydana geldiği iddia edilen bir olayla ilgili bu iddia, hukuken yersiz olduğu gibi tamamen asılsızdır” diyerek açıklama yapmıştı.

Bu arada nisan ayında da Schuman, Carter’ı televizyon için yapılmış bir film üzerinde birlikte çalışırken dairesinde ona tecavüz etmekle suçlayarak dava açtı. Schuman, iddiaları ilk kez 2017 yılında blog’unda kamuoyuna duyurmuştu.

Carter, suçlamalar karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü söyleyerek Schuman’ın iddialarını reddetmişti: “Melissa, birlikteyken yaptığımız hiçbir şeyin rızaya dayalı olmadığını bana hiçbir zaman söylemedi.”

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