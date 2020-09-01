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Bade ne demek? Bade isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Bade ne demek? Bade isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Bade'dir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Bade ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Bade isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 1 Eylül 2020 - 12:51

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Bade’dir. ‘Bade ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

BADE’NİN İSİM ANLAMI

Bade ismi Farsça kökenlidir ve şarap, içki anlamındadır.

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Son güncelleme: 12:52 - 01.09.2020
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