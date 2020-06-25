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Bade Nosa’dan güzel anılarla kurulu bir dünyanın şarkısı
Bade Nosa’dan güzel anılarla kurulu bir dünyanın şarkısı
Özgün yorumuyla son dönemlerin dikkat çeken müzisyeni Bade Nosa, yeni şarkısı 28'i dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçı, yeni şarkısı için "Bugün geriye dönüp baktığımda ‘Ne güzel yaşamışız!’ dediğim bütün anlara yaydım şarkıyı" dedi.
Kültür Sanat 25 Haziran 2020 - 10:54

Bade Nosa, sözü ve müziği kendisine ait olan 28 isimli şarkıyı dinleyicilerle buluşturdu. Prodüksiyon ve düzenlemesini Emre Malikler'in yaptığı şarkıya klasik ve akustik gitarda Emre Can Sarısayın, trompette ise Can Ömer Uygan eşlik etti.

Bade Nosa yeni şarkısı ile ilgili şöyle dedi: “Bugün geriye dönüp baktığımda ‘Ne güzel yaşamışız!' dediğim bütün anlara yaydım şarkıyı. Sonra herkesin hayatındaki ‘ne güzel yaşadık'lara yayılsın istedim. Şarkının klibini herkesin kendi hayatından o anların fotoğraflarıyla bezeyeyim istedim. Hayattaysak hatırlamak hepimize dair, duygusu ortak. Bu nostalji hepimizin.''

Sanat yönetmenliğini ve kurgusunu Anıl Çezik'in, animasyonunu ise Koray Pezükoğlu'nun yaptığı klip ise tamamen şarkının sound değişimleri, ritmi ve duygusal akışına göre tasarlandı.

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