Bade Nosa’dan ‘Küskün Yolcunun Türküsü’

Bade Nosa, eşi ve Behçet Necatigil’in torunu Emre Can Sarısayın ile birlikte Necatigil'in Küskün Yolcunun Türküsü şiirini besteledi ve dinleyicilerle buluşturdu.

Bade Nosa’nın yeni şarkısı Küskün Yolcunun Türküsü, edebiyat dünyanın usta kalemi Behçet Necatigil’in unutulmaz şiirinden bestelendi. Şarkının klibi ise Edremit ve Kazdağları’nda Çağla Çağlar yönetmenliğinde çekildi. Klibin görüntü yönetmenliğini Emre Köktaş üstlendi.

“BU DİZELERE TUTUNUYORUZ”

Bade Nosa, yeni şarkısı ile ilgili şöyle dedi:

“Behçet Necatigil 1970'te, ‘Küskün Yolcunun Türküsü’ ile, ‘Dünya böyle gidiyorsa, elbet bir nedeni var' diye yazmış. Bugün, 2020'de, dünyanın nereye gittiğini tahayyül etmekte zorlandığımız bir yılın son demlerinde, bu dizelere tutunuyoruz. İçimizde her daim yaşamakta olan yarası saklı çocukluklarımız biliyor dünyanın gidişatının nedenini. Çocukluk çekiyor, çocukluk ağır basıyor. Dünya, hakkı verilmemiş çocuklukların vebaliyle gidiyor gittiği yere.”

Bade Nosa, daha önce de Kendim Abla ve 28 şarkılarını yayınlamıştı.