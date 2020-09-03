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Badegül ne demek? Badegül isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Badegül ne demek? Badegül isminin kısaca anlamı ve kökeni…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Badegül'dür. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Badegül ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Badegül isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 3 Eylül 2020 - 12:04

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Badegül’dür. ‘Badegül ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

BADEGÜL’ÜN İSİM ANLAMI

Badegül ismi Farsça kökenlidir ve gül renkli şarap anlamındadır.

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Son güncelleme: 12:05 - 03.09.2020
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