Bafa’nın konakları

MUĞLA'nın Milas İlçesi'ne bağlı Bafa Köyü'nde atıl vaziyette kalan Macar ustaların yaptığı 200-300 yıllık tarihi Osmanlı ev ve konaklarının kültür turizmine kazandırılması için tescil edilmeye başlandı. Yüksek Mimar Atila Düz'ün hazırladığı restorasyon projesi ve röleve çalışmalarının ardında Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilerek tescil işlemleri tamamlandı. Tescillenen ev ve konak sayısı 40'ı aştı.

Yaklaşık 70 evden 40'nın tescillendiğini bir çoğunun ise pandemi ile birlikte satıldığını belirten Bafa Beldesi eski belediye başkanı CHP'li Zühra Dönmez, projeye ilişkin şu açıklamaları yaptı:

OSMANLI KÖYÜ OLACAK

“Belediye başkanlığım döneminde bu projeyi hazırlamıştım. Belediyeler kapanınca ne yazıkki üzerinde fazla durulmadı. Restorasyon projesi ile 40 evin butik pansiyon ve Kültür Evi ve Müze olarak kullanılmasını planlamıştık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz projede çoğunu Macar ustaların yaptığı Osmanlı dönemine ait evler yeniden canlandırılacak, dönemindeki gibi restore edilip, o çağa uygun küçük bir turistik Osmanlı Köyü oluşturacaktık. Proje halen geçerli. Tescil edilerek en azından satın alanlar tarafından aslına uygun olarak yaşatılacak. İzmir Bodrum yolu üzerindeki köyümüz kültür turizminin önemli bir durağı olacak. Göz göre göre bir tarih yok olup gitmesin.”