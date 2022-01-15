BAFTA Ödülleri’ne Rebel Wilson ev sahipliği yapacak

Bridesmaids, Pitch Perfect ve Jojo Rabbit gibi hit yapımlarda rol alan Avustralyalı oyuncu, 13 Mart'ta Royal Albert Hall'daki etkinliğin sorumluluğunu üstlenecek.

Sozcu.com.tr

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2022 BAFTA Ödülleri’ni kimin sunacağı belli oldu. Komedi filmlerindeki rolleriyle son yıllarda dikkat çeken Rebel Wilson bu yıl ödül töreninde ev sahipliği yapacak.

BAFTA’nın CEO’su Amanda Berry şunları söyledi: “Rebel’in fantastik karizmasını ve mizahını tüm gösteriye getirmesini görmekten büyük heyecan duyuyoruz.”

Edith Bowman ve Dermot O’Leary’nin ev sahipliği yaptığı 2021’deki tören, Royal Albert Hall’da seyircisiz ve sosyal mesafeli koşullarda gerçekleşmişti. 2022 ödüllerinin formatı henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak bir sözcü, koşullar izin verirse, mevcut planın izleyicilerle yüz yüze bir etkinlik için olduğunu söyledi.

BAFTA ayrıca, etkinliğini BAFTA ile aynı geceye ertelediğini açıklayan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics’ Choice Movie Awards) ile de rekabet etmek zorunda kalacak ve bu da muhtemelen film endüstrisinden her iki ödüle de aday gösterilen isimlerin programlarında çakışmalara neden olacak.

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