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BAFTA ödüllerinin sahipleri belli oldu: Canlı yayında Putin’e el hareketi

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) her yıl düzenlediği ödül töreni dün gece sahiplerini buldu. Etkinlik Londra'daki Royal Albert Hall'da gerçekleşirken yıldızlar geceye akın etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:25 - 14 Mart 2022 Güncellenme:
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BAFTA ödüllerinin sahipleri belli oldu: Canlı yayında Putin’e el hareketi

Dünyanın önde gelen sinema etkinliklerinden BAFTA ödülleri dün gece sahiplerini buldu.

Corona virüsü salgını dolayısıyla ara verilen etkinlik bu yıl görkemli bir kutlama ile yeniden düzenlendi. Etkinliğin sunucusu Rebel Wilson’un sahne şovu ile gündem olan BAFTA törenine Benedict Cumberbatch, Lady Gaga, Emma Watson, Salma Hayek gibi isimler katıldı.

Wilson’un sahnede yaptığı konuşma gündem olurken, genç oyuncu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirdi. Wilson, canlı yayında Putin’e el hareketi yaparak olay oldu. Seyirciler Wilson’ın el hareketini alkışlarla destekledi.

İngilizce olmayan en iyi film dalındaki adayı tanıtan Wilson, sağır bir aileyi anlatan CODA filmiyle ilgili konuşmasında iki işaret dili tercümanı olacağını söylerken birinin Amerikan İngilizcesi diğerinin de İngiliz İngilizcesi’ne tercüme edeceğini söyledi. Wilson, “Neyse ki bütün işaret dillerinde bu hareket Putin’i işaret ediyor” diyerek orta parmağını kaldırdı.

Etkinliğe katılanlar arasında en iyi film ödülünü kazanan The Power of the Dog’un başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch de yer aldı.

İŞTE BAFTA’NIN KAZANANLARI:

En iyi film: The Power of the Dog

En iyi İngiliz filmi: Belfast

En iyi yönetmen: Jane Campion- The Power of the Dog

En iyi erkek oyuncu: Will Smith- Kral Richard

En iyi kadın oyuncu: Joanna Scanlan- After Love
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur- CODA

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose- West Side Story

En iyi özgün senaryo: Licorice Pizza

İngilizce olmayan en iyi film: Drive My Car

En iyi belgesel: Summer of Soul

En iyi animasyon: Encanto

En iyi müzik: Dune- Hans Zimmer

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