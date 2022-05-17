Bağımlılıklarından kurtulan ünlü oyuncu genç haline tavsiyede bulundu

Henüz 6 yaşındayken oynadığı 1982 yapımı "E.T." filmiyle ünlü olan ve küçük yaşta kavuştuğu şöhretin kötü yanlarını da yaşamak zorunda kalan ünlü aktris Drew Barrymore, genç haline ne söyleyeceğini anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

47 yaşındaki Amerikalı oyuncu Drew Barrymore, katıldığı bir ödül töreninde hayatına ve geçmişine dair samimi açıklamalar yaptı.

Çocuk yaşta gelen şöhretin de etkisiyle geçmişte alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla savaşan ve depresyon tedavisi de gören Barrymore, gençlik zamanlarına öğütlerde bulundu.

People’a konuşan ünlü aktris, gençlik halinin kendisini dinlemeyeceğini belirterek “Gençken çılgın ve asi bir şekilde eğlenmek istiyordum” dedi.

Barrymore, “Ama şimdi kendime daha iyi tavsiyem var. Kendime zarafetle tepki vermemi söylemeyi seviyorum. Her şeyi boşver. Sakin ol, huzur bul.”

“Keşke çocukken kendime söyleyebilseydim dediğim şeyler bunlar, ama bunların mümkün olduğunu asla düşünmezdim, o zaman gerçekten istemedim. Şimdi onları istiyorum” diye devam etti.

Bağımlılıklarından kurtulduktan sonra oyunculuğa devam eden Hollywood yıldızı, şimdilerde kendi ismi taşıyan “The Drew Barrymore Show” ile kariyerine devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Drew Barrymore'dan 47. yaşına özel makyajsız selfie

İlginizi Çekebilir İkonik elbisenin tasarımcısı Kim Kardashian'a ateş püskürdü