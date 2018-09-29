Bağımsız sanat festivali: Sound Ports

Gülbaba Music organizasyonu, Kendine Has desteği ve Babylon, Bomontiada Avlu, ATÖLYE ve A Corner in the World X Bomontiada Alt'ın mekan partnerliğinde 13-14 Ekim'de gün boyu sürecek festivalin bu yılki teması ‘Empower One Another’ olacak.
ÇOK SESLİLİK ÖNE ÇIKARILACAK
Empower One Another teması ile yaratıcı endüstrilerin farklı kollarına ve alt kültürlerine yer veren Sound Ports İstanbul çok sesliliği öne çıkaracak ve insanların birbirini dinlediği, duyduğu, paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir deneyim yaratacak.
Festival programı şöyle:
13 Ekim Cumartesi
Bomontiada Avlu
RedRice b2b Fosil
Ozoyo
Can Can Fly
Dub Again
Levni & Melik
Femina
Babylon
Deniz Tekin
Gili Yalo
Kutiman Orchestra
Gulbaba Sounds
14 Ekim Pazar
Bomontiada Avlu
Dr. Lokmann
Ahmetjah
Simba Roots
JANSET & GGMAN
Cashflow
Sami Baha
Babylon
Alaturka Mavzer
Taiwan MC
Şehinşah
Chinese Man ft Youthstar
13 Ekim Cumartesi & 14 Ekim Pazar
“Yaratıcı Buluşmalar” @ATÖLYE & A Corner in the World X bomonti Alt