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Bağımsız sanat festivali: Sound Ports
Bağımsız sanat festivali: Sound Ports
Şehre ve şehrin alt kültürlerine, disiplinler ve kültürlerarası paylaşımlara, olumlu insanlara ve pozitif düşünmeye adanmış bağımsız sanat, kültür ve müzik festivali Sound Ports İstanbul'un üçüncüsü 13-14 Ekim'de gerçekleşecek. 
Kültür Sanat 29 Eylül 2018 - 14:11

Gülbaba Music organizasyonu, Kendine Has desteği ve Babylon, Bomontiada Avlu, ATÖLYE ve A Corner in the World X Bomontiada Alt'ın mekan partnerliğinde 13-14 Ekim'de gün boyu sürecek festivalin bu yılki teması ‘Empower One Another’ olacak.

ÇOK SESLİLİK ÖNE ÇIKARILACAK

Empower One Another teması ile yaratıcı endüstrilerin farklı kollarına ve alt kültürlerine yer veren Sound Ports İstanbul çok sesliliği öne çıkaracak ve insanların birbirini dinlediği, duyduğu, paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir deneyim yaratacak.

Festival programı şöyle:

13 Ekim Cumartesi
Bomontiada Avlu
RedRice b2b Fosil
Ozoyo
Can Can Fly
Dub Again
Levni & Melik
Femina

Babylon
Deniz Tekin
Gili Yalo
Kutiman Orchestra
Gulbaba Sounds

14 Ekim Pazar
Bomontiada Avlu
Dr. Lokmann
Ahmetjah
Simba Roots
JANSET & GGMAN
Cashflow
Sami Baha

Babylon
Alaturka Mavzer
Taiwan MC
Şehinşah
Chinese Man ft Youthstar

13 Ekim Cumartesi & 14 Ekim Pazar
“Yaratıcı Buluşmalar” @ATÖLYE & A Corner in the World X bomonti Alt

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