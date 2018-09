Bağımsız sanat festivali: Sound Ports

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gülbaba Music organizasyonu, Kendine Has desteği ve Babylon, Bomontiada Avlu, ATÖLYE ve A Corner in the World X Bomontiada Alt'ın mekan partnerliğinde 13-14 Ekim'de gün boyu sürecek festivalin bu yılki teması ‘Empower One Another’ olacak.

ÇOK SESLİLİK ÖNE ÇIKARILACAK

Empower One Another teması ile yaratıcı endüstrilerin farklı kollarına ve alt kültürlerine yer veren Sound Ports İstanbul çok sesliliği öne çıkaracak ve insanların birbirini dinlediği, duyduğu, paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir deneyim yaratacak.

Festival programı şöyle:

13 Ekim Cumartesi

Bomontiada Avlu

RedRice b2b Fosil

Ozoyo

Can Can Fly

Dub Again

Levni & Melik

Femina

Babylon

Deniz Tekin

Gili Yalo

Kutiman Orchestra

Gulbaba Sounds

14 Ekim Pazar

Bomontiada Avlu

Dr. Lokmann

Ahmetjah

Simba Roots

JANSET & GGMAN

Cashflow

Sami Baha

Babylon

Alaturka Mavzer

Taiwan MC

Şehinşah

Chinese Man ft Youthstar

13 Ekim Cumartesi & 14 Ekim Pazar

“Yaratıcı Buluşmalar” @ATÖLYE & A Corner in the World X bomonti Alt