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Bağırsak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bağırsak mı, barsak mı?
Bağırsak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bağırsak mı, barsak mı?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'bağırsak'dır. Bağırsak mı, barsak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Temmuz 2019 - 08:48

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bağırsak’dır.

BAĞIRSAK NE DEMEK: Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

BAĞIRSAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “bağırsak mı, barsak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bağırsak şeklinde olmalıdır.

barsak (Yanlış kullanım)
bağırsak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bağırsaklarını fena halde bozmuş!”

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