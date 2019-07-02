Bağırsak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bağırsak mı, barsak mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bağırsak’dır.
BAĞIRSAK NE DEMEK: Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.
BAĞIRSAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “bağırsak mı, barsak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bağırsak şeklinde olmalıdır.
barsak (Yanlış kullanım)
bağırsak (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bağırsaklarını fena halde bozmuş!”