Bağışlarla 10 bin çocuk daha kitap sahibi olacak

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Okuyan Bir Gelecek projesiyle kitap sahibi yaptığı 12 binden fazla çocuğa 23 Nisan’da 10 bin çocuk daha eklemeyi hedefliyor.

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“Bir Varmış Bin Yokmuş” filmiyle Türkiye'de 5 yaş altı çocukların yüzde 71'inin evinde ya hiç çocuk kitabı bulunmadığına ya da 3'ten az kitap olduğuna dikkat çeken AÇEV, hikayeye mutlu son yazmak için kurumları ve bireyleri projeyi desteklemeye davet etti.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Hem çocukları kitap sahibi yapıyor hem de ailelere erken yaşta çocuklarına kitap okumaları için eğitimlerle destek veriyoruz. Kitaba erişimi olan ve olmayan çocuk arasındaki fark, 4 yaşına geldiklerinde 32 milyon kelime oluyor. AÇEV olarak bu eşitsizliği azaltmak için herkesi 23 Nisan'da çocuklar için kitap bağışı yapmaya davet ediyoruz” dedi.