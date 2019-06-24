Bağrı yanık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bağrı yanık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Bağrı yanık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bağrı yanık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘bağrı yanık’dır. Sıra bağrıyanık mı, bağrı yanık mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bağrı yanık'dır.

BAĞRI YANIK NE DEMEK: Çok dert, acı, sıkıntı çekmiş, bağrı kara anlamındadır.

BAĞRI YANIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “bağrı yanık mı, bağrıyanık mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bağrı yanık şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

bağrıyanık (Yanlış kullanım)

bağrı yanık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Anadolu nice bağrı yanık ozanlar yetiştirmiştir.”