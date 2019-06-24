Bağrı yanık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bağrı yanık’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bağrı yanık'dır.
BAĞRI YANIK NE DEMEK: Çok dert, acı, sıkıntı çekmiş, bağrı kara anlamındadır.
BAĞRI YANIK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “bağrı yanık mı, bağrıyanık mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bağrı yanık şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
bağrıyanık (Yanlış kullanım)
bağrı yanık (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Anadolu nice bağrı yanık ozanlar yetiştirmiştir.”