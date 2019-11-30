Bahane, Koma’da prömiyer yapıyor

Mehmet Bilal Dede'nin yazdığı ve Burcu Salihoğlu’nun yönettiği Bahane oyunu, bugün ve yarın Koma Sahnesi'nde perde açacak.

Mehmet Bilal Dede’nin yazdığı, Burcu Salihoğlu’nun yönettiği, Merve Engin ile Onur Dikmen’in rol aldığı Bahane, ilk kez Koma’da perde açacak. Oyun bugün saat 19.00’da, yarın 17.00’de ve 20.30’da izleyicilerle buluşacak.

OYUNUN KONUSU

“Evli çift, korkunç bir saldırıya maruz kalır. Akla hayale sığması zor bu travma, kadını ve erkeği gerçek dışı bir hesaplaşmaya sürükler. “Bahane” bir ilişkinin karanlık odalarını ve loş koridorlarını gözler önüne sererken; katılaşmış kadın, erkek kodlarını yıkarak seyirciyi inşa edilmiş çekirdek aile kavramının yıkıntıları içinde bırakıyor.”



KÜNYE

Yazan: Mehmet Bilal Dede

Yöneten: Burcu Salihoğlu

Oynayanlar: Merve Engin, Onur Dikmen

Müzik ve Ses Tasarımı: Ferhat Polat

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Defne Parman

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Proje Asistanları: Gizem Özekşi, Berika Cansu, Anıl Özgür, Berfin Ertan

Oyun Fotoğrafları ve Afiş Tasarımı: KOMA