Bahçeli’nin liderliği İngilizce yayınlanan kitapta

Akademisyen kardeşler; Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin’in hazırladığı “Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership” adını taşıyan kitap, yayınlandı. Akademisyen kardeşler, kitabı Bahçeli’ye takdim etti.

Bahçeli'yi İngilizce olarak kitaplaştıran Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, Bahçeli'nin 300 liderlik özelliğini siyasal iletişim açısından özgün İngilizce kavramlarla, uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın takdim yazısı ile başlayan kitap, Berikan Yayınevi tarafından yayınlandı. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli'nin liderliğini kaleme alan iki Türkçe kitabı da geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.