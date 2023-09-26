Bakan Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nuri Bilge Ceylan ile yaptıkları görüşmede sinema sektörünün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda “Sinemamızın ödüllü yönetmenlerinden Sayın Nuri Bilge Ceylan ile bakanlığımızda bir araya geldik. Sinema sektörümüzün ulusal ve uluslararası başarılarını çok daha iyi seviyelere ulaştırabilmek için değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Nuri Bilge Ceylan: Kuru Otlar Üstüne’nin finali böyle değildi