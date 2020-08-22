Bakanlıktan RTÜK’e Netflix başvurusu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te 9 Eylül'de yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşında bir çocuğu konu alan filmle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 9 Eylül itibariyle Netflix’te yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filmle ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya göre bakanlık gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulundu.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

* “Netflix” isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur:

* Netflix, söz konusu filmin tanıtımında “dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan” bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine “çocuk filmi” görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır.

* Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir.

* Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur.

* Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz.