Bakırköy Cem Karaca’yı Unutmadı!

Bakırköy Belediyesi ve İBB'nin katkılarıyla düzenlenen gecede pek çok ünlü müzisyen ve grup sahne aldı. Anma gecesi, Genco Sabancı'nın koleksiyonundan oluşan “Fotoğraflarla Cem Karaca” sergisinin açılmasıyla başladı.

Gecede Karaca'nın kısa bir hayat hikayesi, kendi ağzından barkovizyon da gösterildi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr.Bülent Kerimoğlu, BASAD Başkanı A.İlhan Gülek, Genco Sabancı ve Nihat Şahin'in konuşmacı olduğu gecede Devil, Muzaffer Uludağ, Tarkan Çakır Band ve Grand Father sahne alarak Cem Karaca'nın sevilen şarkılarını söylediler. BASAD Başkanı A.İlhan Gülek, “Kurucularımızdan Cem Karaca'yı hiç unutmadık ve her yıl onu anıyoruz. Aramızdan ayrılışının 16.yılında da onunla vakit geçirmek, onun sesi, sözü ve müziğiyle halkımıza seslenmek istedik.” dedi.

“SON NEFESİNİ VATANINDA VERDİ”

Sanatçı Cihat Tamer'de çocukluk arkadaşı Karaca için, ‘Öyle sanatçılar vardır ki, ölümünden sonra bile şarkıları, müzikleri onlarca yıl geçse de yaşarlar. İşte onlardan birisi de Cem Karaca'dır ve unutulmazdır' dedi. Bakırköy Belediye Dr. Başkanı Bülent Kerimoğlu'da Bakırköy'ün sanatçılarıyla bir kültür ilçesi olduğunu kaydederek, ‘Türkiye'ye mal olmuş sanatçımız Cem Karaca'yı sevgi ve özlemle yad ediyoruz' dedi. Karaca'nın manevi oğlu Genco Sabancı ise böyle bir geceyi düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, yaşamında büyük sıkıntılar çeken ve 7.5 yıl vatanından uzak kalan Karaca'nın bu süre içinde hiçbir ülkenin davetini kabul etmeyerek o ülke vatandaşlığına geçmediğini, bu bayrak altında ölmek için mücadele edip, yargılanıp vatandaşlığını geri alarak, son nefesini vatanında verdiğini dile getirdi. Yenimahalle Muhtarı Nihat şahin'de çocukken Karaca'yla yaşadığı bir anısını anlattı. Ressam Hülya Gören'de yaptığı Cem Karaca tablosunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına BASAD'a hediye etti. İBB Yenimahalle Cem Karaca Kültür Merkezi'nde vefatının 16.cı yıl dönümünde düzenlenen Cem Karaca'yı anma gecesinde Bakırköylülerin yoğun katılım nedeniyle kültür merkezi tamamen dolarken, vatandaşlar merdiven boşluklarını dahi doldurdu. Gece sahne alan Devil, Muzaffer Uludağ, Tarkan Çakır Band ve Grand Father grupları, Karaca'nın sevilen parçalarını seslendirerek davetlilere unutulmaz bir gece yaşattılar.