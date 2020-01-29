Bala Hatun kimdir? İşte Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun’un tarihteki yeri…

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Bala Hatun karakteri tarihte de vardır, gerçek bir kişidir. Şeyh Edebalı'nın kızı, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşidir. Dizide Bala Hatun karakterini Özge Törer canlandırmaktadır. İşte Bala Hatun ile ilgili ayrıntılar...

Bala Hatun’un hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. 13. yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi’nin ikinci eşi, Şeyh Edebali’nin kızı ve Aladdin Paşa’nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi’nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey’in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun’un mezarı, babası Şeyh Edebali’nin Bilecik’te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.