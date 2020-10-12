Balatlar kazısında, Zeugma’dakilere benzer mozaikler bulundu

Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarında, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçın bir parçasının içinde olduğu tahmin edilen taş sandığın ardından bu kez de Bizans dönemine ait Zeugma Antik Kenti'ndekilere benzer mozaikler bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığın’ın desteğiyle 11 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu’ndaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7’nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.

2013 yılındaki kazı çalışmalarında da Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçın bir parçasının içinde olduğu tahmin edilen taş sandık bulundu. Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser, Sinop Arkeoloji Müzesi’nde korumaya alındı.

Kazı çalışmaları kapsamında 5’inci ve 6’ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti’ndekilere benzer mozaikler de bulundu. Kazı çalışmalarına devam eden ekip, mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütüyor.

“MEZARLARIN ÜZERİNDE İLK KEZ RASTLANDI”

Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, şunları söyledi:

* Bu sene ilk defa Türk Tarih Kurumu ve Sinop Belediyesi kazı çalışmalarını destekledi. Çalışmalar çok iyi gidiyor. Bu dönemki kazı çalışmaları hemen hemen bitti, şimdi de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Özellikle mozaiklerle ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Restorasyonun ardından bu mozaikler için sergileme platformları düzenlenecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu alan ziyarete açılacak.

* Bu mozaikler Karadeniz Bölgesi için çok ilginç, çünkü bununla ilgili biz hep Antakya Zeugma’yı biliyoruz. Bu nedenle Karadeniz’in mozaikleri çok önemli. Bu mozaikler erken Bizans dönemine ait ‘mezar adak’ mozaikleridir. Bu mozaikler mezarların üzerindedir, o dönemin varlıklı kişilerinin mezarlarına bu mozaikler yapılmıştır. Mozaik çalışmaları tamamlandıktan sonra mezarlar da açığa çıkarılacak.

* Bu tip bir yapıyı ve mozaikleri Ürdün ve Suriye’de buluyoruz. Türkiye’de mezarların üzerine mozaik döşemelerini ilk kez Sinop’ta gördüm. Her mozaik panosunun üzerinde o mozaik kimin için yapıldıysa ve kim tarafından yaptırıldıysa ismi yazıyor. (DHA)