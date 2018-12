Balbey’de tarihi evler yıkılıyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İsmail AKIN / ANTALYA

Uyaroğlu, Mahallenin içersinde anıtlar kurulunun belirlediği 42 tarihi özelliği olan ev olduğunu, bunların birçoğu yanıp, yıkılıp, kül olduğunu söyledi. Uyaroğlu, “Şu an ayakta kalabilen 10-15 bina var. Onlarda restore edilmeyi, kurtarılmayı bekliyor. Ayrıca mahallemizde tarihi üç çeşme kuyu, 5 tane de cami var. Senelerdir masa başından Balbey Mahallesi korunuyor dediğim zaman özellikle, anıtlar kurulunda olan büyüklerimiz, profesörlerimiz sitem ediyor. Örneğin şu an 418 sokakta bulunan tarihi bina yıkılmak üzere. Bu bina senelerdir yağan yağmurun etkisiyle, ana duvarı yıkıldı, yıkılacak. Ben bunu Muratpaşa Belediyesi'ne bildirdim, onlarda sizin mahalle sit alanında, bakım ve tamiratı Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak dediler. Bende bunun üzerine belediyeye bir yazı yazdım. Bu bina yıkılırsa, altında can ve mal kaybı yaşanırsa sorumlusu muhtar mı, oradan geçen masum mahalleli mi olacak?” dedi.

‘RANTA TESLİM EDİLMESİN’

Yağan yağmurların evlere zarar verdiğini de belirten Uyaroğlu, şöyle dedi:

“En son Muratpaşa Belediyesi binanın altına bir korunak yaptı, binadan düşen, cam tahta gibi şeyler için. Fakat yağan yağmurlar nedeniyle her an yıkılmak üzere. Bir tahta parçası tutuyor. Geçenlerde koruma kurulunda bir yazı geldi, binanın tüm güvenlik önlemleri Muratpaşa Belediyesi'nin aldığını, büyükşehir belediyesi tarafından da acele rölöve planlarının yapılacağı yazıyordu. İşte ben buna masa başından korumak diyorum. Ben isterdik ki iki tane profesör çıkıp gelsin durumu yerinde değerlendirsin. Masa başından korunmasın artık, bir önce buranın şeyler yapılsın istiyoruz. Yapılsın derken de körü körüne bura ranta teslim edilmesin. Planı hazırlanmış denilen yer sobacılar çarşısının karşısında bulunan yer. Plana göre şöyle olacakmış burası; aralarında yeşil alanların olduğu, tarihi evlerin korunduğu üçer katlı binaların olduğu bir yer. Bunun için bile mecliste tufanlar kopuyormuş. Bu projeyi Antalya Büyükşehir Belediye şirketi olan ANET firması yapacakmış. Balbey Mahallesi'ni ikiye ayırdılar; bir SİT alanının için, biride SİT alanının dışı.”



TÜREL, ‘KAMULAŞTIRMA SON ÇARE’ DEDİ

1992 yılında SİT alanı ilan edilen ve Koruma İmar Planı 1994 yılında onaylanan Balbey Mahallesi’nde imar planı çalışmalarının 20 yıldır devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Balbey Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Menderes Türel, “Balbey Yenileme Projesi'nin tarihi dokunun koruması amacıyla yapıldığını ve hak sahipleri ile yapılan sözleşmelerin yüzde 87 oranına ulaştığını söyledi. Türel, bölgede kamulaştırmaya en son çare olarak başvuracaklarını belirti.