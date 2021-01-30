“Bale sanatına spor demek çok büyük ayıp, duyulmamalı”

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından 6-12 Mart tarihleri arasında 56 saatlik bale antrenörlüğü programı yapılacağı açıklandı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu, yoğun tepkiler üzerine bale ve modern dans branşları kurslarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Bale Sanatçıları Derneği düzenlediği basın toplantısında sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

“DÜNYADA BİR ÖRNEĞİ YOK”

Bale Sanatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Tarlak, “Bu durumun dünyada bir örneği yok. Hiçbir şekilde de duyulmamalı. Bu çok büyük ayıp. Balenin sporlaştırılması, bu alana sokulması çok yanlış” diye konuştu.

Tarlakk şöyle devam etti: “Eğitim müfredatının belirleyenler dans federasyonu. İki gün sonra değiştirmeyecekleri ne malum. Tamamen yönetmeliğe ve yasaya dayanan, Milli Eğitim kurumları olarak böyle bir inisiyatifte, ayrıcalıkta bulunmamalı. Suiistimale açık olmamalı. Yarışması yapılabilen her branş spordur demişler. Baleyi de bu şekilde bünyelerine almışlar. Bale yarışmaları zaten yapılabiliyor. Bunun için bir federasyona bağlı olmaya gerek yok.”

“O ZAMAN RESİM, PİYANO, OPERA DA SPOR”

44 yıldır bale okulu işleten balerin Gülnur Bayburt, “Hepimiz çok üzüldük. Şoke olduk ama kazanacağımızdan eminim” dedi. Bayburt, “Bir bale antrenörünün olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bu kavramlar baleye hiç yakışmıyor. Yarışması olan her şey spor diyorlar. Resim, piyano, opera yarışmaları da var, o zaman onlar da spor” diye konuştu.

Bayburt şöyle konuştu: “Biz bunlara göz yumarsak yarın müziğe de spor diyecekler. Biz okullarda 14 yıl eğitim veriyoruz. Bunlar çok kısa bir eğitim süresi belirttiler. 14 sene nerede 1 sene nerede. Bir çocuğun gelişebilmesi, kaslarının oturabilmesi için defalarca aynı hareketi yapıyorlar. En esnek bir vücut bile olsa böyle hızlı program uygularsanız sakatlığın önüne geçilmez.”



DHA

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