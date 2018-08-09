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Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, Bodrum Antik Tiyatro’da gösteri sundu
Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, Bodrum Antik Tiyatro’da gösteri sundu
6’ıncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Viyana Devlet Opera Balesi Birliği tarafından 'Balenin En İyileri' gösterisi sahnelendi.
Kültür Sanat 9 Ağustos 2018 - 09:32

Klasik balenin öne çıkan örneklerinden derlenen gösteride topluluk, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ‘Kuğu Gölü Balesi’, Cesare Pugni'nin ‘Venedik Karnavalı’, Boris Asafiev'in ‘Paris Ateşi’, Adolf Adam’ın ‘Giselle’, Camille Saint Saens'in ‘Kuğunun Ölümü’, Carl Orff'un ‘Carmina Burana’ ve Johann Strauss’un ‘Güzel Mavi Tuna’ gibi eserlerinden örnekler sundu.  İki bölümden oluşan ve toplam 1,5 saat süren bale gösterisini yaklaşık bin 500 kişi izledi. Keyifli dakikalar yaşayan izleyenler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.
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Son güncelleme: 12:08 - 09.08.2018
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