Viyana Devlet Opera Balesi Birliği, Bodrum Antik Tiyatro’da gösteri sundu
Klasik balenin öne çıkan örneklerinden derlenen gösteride topluluk, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ‘Kuğu Gölü Balesi’, Cesare Pugni'nin ‘Venedik Karnavalı’, Boris Asafiev'in ‘Paris Ateşi’, Adolf Adam’ın ‘Giselle’, Camille Saint Saens'in ‘Kuğunun Ölümü’, Carl Orff'un ‘Carmina Burana’ ve Johann Strauss’un ‘Güzel Mavi Tuna’ gibi eserlerinden örnekler sundu. İki bölümden oluşan ve toplam 1,5 saat süren bale gösterisini yaklaşık bin 500 kişi izledi. Keyifli dakikalar yaşayan izleyenler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.