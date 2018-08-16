Balıkesir’de bilim kitaplarıyla ünlü bir kültür merkezi

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Belçika’da kurulmak üzere resmi izinlerin alındığı ancak Balıkesir’de hayata geçirilen Sir Booksotre, nadir bulunan bilim ve felsefe kitaplarıyla, okurları bekliyor. Geniş bir arşive sahip olan kitap evinde felsefe, şiir, edebiyat gibi alanlarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sir Bookstore’da CERN deneylerinde faal olan ART grubu da çocuklara yönelik ‘Evren nedir’ konulu kitapçık hazırlıyor. Ayrıca kurulan ‘Körfez Felsefe ve Edebiyat Platformu’ ile de akademik hem de yakın çevredeki kurum ve kişilerle iletişime geçiliyor.