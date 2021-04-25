Balkabağı heykeller

Ünlü Külkedisi masalını herkes bilir. Bir balkabağı, bir perinin dokunuşu ile arabaya dönüşür. Gerçek hayatta ise balkabakları usta ellerin dokunuşu ile lezzetli yemeklerin yanısıra sanat eserlerine de dönüşüyor. Balkabaklarından yapılan oyma heykeller, artık pek çok lüks otelin yemek servis alanlarının, açık büfelerinin vazgeçilmez dekorunu oluşturuyor. Otellerdeki yerli ve yabancı turistler, bu heykellere büyük ilgi gösteriyor. Birçok kişi, hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.

SABIR İSTİYOR

Bu birbirinden güzel, birbirinden ilginç oyma heykellerin arkasında ise büyük bir emek var. Heykelleri yapma görevini genelde otellerin soğuk yemek ustaları üstleniyor. Güzel ve dikkat çekici eserler ortaya koyabilmek için becerikli ve yaratıcı olmak kadar sabırlı olmak da şart. Çünkü bazen bir heykelin ortaya çıkarılması için ustaların özel bıçaklarla günlerce çaba göstermesi gerekiyor.

Mutfağın yanısıra bu alanda uzmanlaşan aşçıların sayısı da giderek artıyor. Otellerde sergilenen heykellerdeki detaylar, konuklara ustanın el becerisi ve deneyimine ilişkin ipuçları da sunuyor.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Balkabağı denince ilk akla gelen Adapazarı Ovası oluyor. Bu bölgede yetişen kabakların lezzeti tüm Türkiye'de biliniyor. Ancak yurdun değişik bölgelerinde de oldukça başarılı üretimler yapılıyor. Kuşadası'nda balkabağı yetiştiriciliği yapan Mehmet Tembelo, şu ipuçlarını veriyor: “Kabak en zahmetsiz ürünlerden biridir. Bol su ve gübreyi sever. Bunlara dikkat edince bol ürün verir.

Doğal gübre kullandığım için ürünlerim 70-80 kilogram ağırlığına ulaşıyor. Suni gübre ile daha büyük balkabakları üretenler de var. Ancak artık tüketici suni gübreli tatsız kabakları tercih etmiyor. Doğal yetiştirdiğimiz balkabakları yumuşak kabuklu, dayanıklı oluyor.”

KANSERDEN KORUYOR

Balkabağının en çok tatlısı bilinse de çorbadan kızartmaya, köfteden reçele kadar 40'tan fazla şekilde tüketilebiliyor. Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan balkabağı, vücut direncini yükselten bir besin. Kalp hastalıkları ve kanser riskini düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmış. Tansiyonu ve kolesterolü dengelediği de biliniyor. Bol lifli yapısı ile ideal bir rejim yemeği olarak da öne çıkıyor.