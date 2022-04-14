Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti

Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli, kanser nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

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Balkan Naci İslimyeli’nin ölüm haberini kardeşi Oya İslimyeli Ulutin Twitter hesahından “Canım ağabeyim Balkan Naci İslimyeli’yi kaybettik. Acım, üzüntüm tarifsiz. Ayakta duracak gücüm yok. Sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” paylaşımıyla duyurdu.

Keman virtüözü Cihat Aşkın da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Üzüntümüz büyük. Sevgili dostum, büyük sanatçı Balkan Naci İslimyeli'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” yazdı.