‘Bana Amy De’ İstanbul seyircisiyle buluşuyor

Kemal Başar'ın sanat yönetmenliği yaptığı Tiyatro Keyfi'nin 28 Eylül'de prömiyerini yaptığı müzikal "Bana Amy De", Kıbrıs turnesinin ardından, Kasım ve Aralık aylarında Beyoğlu Grand Pera'da İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Çalkantılı yaşamı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü caz-rock sanatçısı Amy Winehouse’un son 3 gününün sahnelendiği “Bana Amy De” müzikali Kıbrıs turnesinin ardından 8 Kasım’da İstanbul’da sahnelenecek.

Müzikali Kosta Kortidis yazdı. Müzikal formda ve çağdaş bir üslupla sahneye uyarlanan oyunu Kemal Başar yönetiyor. Ceylan Yılmaz’ın Amy Winehouse rolünü canlandırdığı müzikalde, devlet opera ve bale sanatçısı Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Didem Karataş rol alıyor.

Oyun; 8-15 Kasım ile 7-21 Aralık günleri seyirciyle buluşacak. “Bana Amy De” ayrıca 14 Aralık’ta Balıkesir’de, 22 Aralık’ta ise Bursa’da sahnelenecek.