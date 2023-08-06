Bandırma Gemi Müzesi’ne altı ayda rekor ziyaretçi

Samsun'da Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 2023 yılının ilk altı ayında rekor düzeyde ziyaretçi ağırladı.

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Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısında ise rekor düzeyde artış yaşandı.

126 BİN 221 KİŞİ ZİYARET ETT

2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003’te de müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzes’ini 2023’ün ilk altı ayında 126 bin 221 kişi ziyaret etti. Bu sayınının son 5 yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde en yüksek sayı olduğu belirtildi. Geçen yılın 6 ayına göre ziyaretçi sayısı 80 bin 403 kişi arttı.

ATATÜRK’ÜN BEYLİK TABANCASI SERGİLENİYOR

Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde Atatürk’ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor.

Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

Müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda ayrıca Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası, Dolmabahçe Sarayı’nda ve Savarona Yatı’nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI 14 KİTAP BULUNUYOR

Atatürk’ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun’da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk’ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.

Bandırma Vapuru’nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında, tefriş salonu olarak isimlendirilen kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor.

35 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Ön güvertede yer alan ve 1 kamara olarak düzenlenen Atatürk’ün Savarona Yatı’ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada, ceviz ağacından üretilmiş 1900’lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor.

35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir’den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye’nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı’nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele’yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor. (DHA)