Bandırma’da 2 bin 500 yıllık zar oyunu tablası bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde devam eden arkeolojik kazıda 2 bin 500 yıl öncesinden kalma zar oyunu tablası bulundu.

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Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Daskyleion’da 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu sene 20 kişilik ekibin görev aldığını söyledi.

Buldukları eserdeki bir yazının Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden gelen Dr. Rostyslav Oreshko tarafından incelendiğini belirten İren, “Bulunan parça bir zar oyun tahtası olduğunu göstermekte ve üzerinde ‘Bagabazos’un zar oyunu’ ya da ‘Bagabazos zar oyuncusu’ yazmaktadır. Yazıt, Frig alfabesi ile yazılmış olup Bagabazos, Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait bu oyun tablasıyla ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu’da ilk defa Daskyleion’da keşfedilmiştir” diye konuştu.

“LİDYALILAR KÖPEK TÜKETTİ”

Prof. Dr. İren, Daskyleion’da daha önce buldukları Lidya döneminden kalma mutfağa ilişkin şu bilgileri verdi:

“Lidya mutfağıyla ilgili olarak çalışmaları 2022 yılında başlatmıştık. Lydialıların yeme içme geleneğiyle ilgili olarak başlattığımız bu kazılarda, 2022 yılında hayvan kemikleri, tohum ve mutfak eşyaları ele geçirmiştik. Bu arada iki kedi ve fare kemiklerine de rastlamıştık. Bu buluntu bize Lidyalıların farelerden kurtulmak için kedi beslediklerini göstermişti.

“2023 yılı kazılarımızda ise köpek kemiklerine ulaştık. Mutfakta yaptığımız araştırma bize Lidyalıların köpek tükettiklerini gösterdi. Bu kazılarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”

“Yine yaptığımız araştırmalarda baklagiller, mercimek, nohut, burçak, buğday ve arpaya da ulaştık. Lidyalıların ekmek rendesi çorbası yaptıklarını da belirledik. Yine boyama sanayisinde kullandıkları cevheri bitkisi de buluntularımız arasında yer alıyor.” (AA)