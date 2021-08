Banksy, bıraktığı yeni izleri bir video ile tanıttı

Dünyanın en zengin sokak sanatçısı geri döndü. Banksy, bu yaz İngiltere kıyılarında ortaya çıkan bir dizi yeni eserin sahibi olduğunu Instagram'da paylaştığı video ile doğruladı.

Banksy, “A Great British Spraycation” başlıklı yaklaşık 3 dakikalık bir Instagram videosunda yaptığı yeni eserleri takipçileriyle paylaştı.

Klipte; anonim sanatçı, sprey boya kutuları ile doldurulmuş bir soğutucu taşıyarak karavandan çıkıyor. Ardından da eserleri yaparkenki görüntülere yer veriliyor. Videoda; sanatçının yaptığı plaj şemsiyesi altında güneşlenen bir fare, dans eden bir çift ve külahta dondurma eklediği bir heykel görünüyor.

The Guardian’ın haberine göre; Banksy şimdiye kadar Lowestoft, Gorleston, Cromer ve King’s Lynn’de izler bıraktı.

Sokak sanatçısı dünyanın en zengin anonim sanatçıları arasında yer alıyor, son olarak da mayıs ayında Love is in The Air isimli eseri açık artırmada 12,9 milyon dolara satıldı.

