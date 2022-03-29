Banksy eseri, Kiev Çocuk Hastanesi’ne bağış için rekor fiyata satıldı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçı, Ukrayna'da çatışma altında kalan çocuklara ve ailelere yardım etmek için bir Banksy eserini açık artırmaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Londra merkezli MyArtBroker.com platformu aracılığıyla müzayedeye sunulan CND Soldiers eseri 106.500 dolar topladı. Satış, beklenen fiyatın oldukça üstünde olmasıyla dikkat çekti.

Bugün, Banksy’nin iki askerin Nükleer Silahsızlanma Harekatı’nın sembolü olan barış işaretini bir duvara çizerkenki görüntüsü her zamankinden daha fazla yankı uyandırıyor. Bu satış için müzayedeci komisyonları reddetti, böylece altı haneli miktarın tamamı ihtiyacı olan Ukraynalılara yardım etmeye gidecek.

Platformun genel müdürü Charlotte Stewart, eser sahibinin cömertliğine övgüde bulunurken, bağış sayesinde çocukların ve ailelerinin yaşamlarında önümüzdeki haftalarda çok büyük bir fark yaratacağına inandığını belirtti.

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