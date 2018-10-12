Banksy parçaladı ama ‘Kırmızı Balonlu Kız’ yine de satıldı

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Dünyaca ünlü duvar resmi sanatçısı Banksy’nin ‘Kırmızı Balonlu Kız’ adlı eseri geçen hafta Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde 1 milyon sterline satılmasının hemen ardından içerisine gizlenmiş kağıt imha makinesi vasıtasıyla kendini yok etmişti.

Sotheby’s, Avrupalı koleksiyonerin eserin artık sanat tarihine damga vurduğunu düşündüğü için alış işlemini gerçekleştirmeye karar verdiğini duyurdu. İsmi açıklanmayan koleksiyonerin, “İlk başta şoke oldum, ama daha sonra kendi sanat tarihi eserime sahip olacağımı anladım” dediği bildirildi. Kendini imha etmesinin ardından esere ‘Love is in the Bin’ (Çöpteki Aşk) ismi verildi.

“ESERİN DEĞERİ ARTTI”

BBC Türkçe’nin haberine göre, eserin kendini parçalara ayırmasının ardından, değerinin ikiye katlanmış olabileceği belirtiliyor. Fransız sanat dergisi Artension’dan uzman Mikael Faujour, “Banksy, bu sanat eserini parçalayarak onu satın alan kapitalistleri hakir gördüğünü düşünüyor olabilir, ancak yanılıyor” diyor: “Eserden geriye kalanlar yeni bir prestije kavuşacak ve eserin maddi olarak değeri de artacak.” Sanat piyasasındaki fiyatları izleyen Artprice isimli firmanın başındaki isim, Thierry Ehrmann da aynı fikirde. “Şu an 2 milyon eurodan fazla ediyor olabilir” diyor. Paris’teki Artcurial müzayede evinden uzman Arnaud Oliveux de Banksy’nin eserin tamamını parçalamadığına dikkat çekiyor ve başka bir şeye dönüştüğünü söylüyor. Eser, yeni haliyle 1 milyon 42 bin sterline satıldı. ‘Love is in the Bin’ eseri hafta sonu Londra’daki Sotheby’s galerisinde sergilenecek.