Banksy’nin Venedik’teki kaçak sergisine polis baskını

Geçtiğimiz yıl açık artırmadaki bir eseri, satılmasının ardından parçalalara ayıran Banksy, bu kez Venedik Bienali’nde ortaya çıktı. Bienal’e davet edilmeyen sanatçı, San Marco Meydanı’nda korsan sergi açtı. Polis, bu sergiye müdahale etti ve Banksy’yi kovdu.

Söz konusu olayların videosunu Instagram hesabından paylaşan Banksy, “Venedik Bienali’nde tezgah açarken. Dünyanın en büyük ve prestijli sanat etkinliği olmasına rağmen nedense ben hiç davet edilmedim” dedi.