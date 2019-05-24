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Banksy’nin Venedik’teki kaçak sergisine polis baskını
Banksy’nin Venedik’teki kaçak sergisine polis baskını
Fenomen sanatçı Banksy, Venedik Bienali'ne kaçak katıldı. Polisler, sokakta sergi açan Banksy'yi kovaladı.
Kültür Sanat 24 Mayıs 2019 - 14:04

Geçtiğimiz yıl açık artırmadaki bir eseri, satılmasının ardından parçalalara ayıran Banksy, bu kez Venedik Bienali’nde ortaya çıktı. Bienal’e davet edilmeyen sanatçı, San Marco Meydanı’nda korsan sergi açtı. Polis, bu sergiye müdahale etti ve Banksy’yi kovdu.

Söz konusu olayların videosunu Instagram hesabından paylaşan Banksy, “Venedik Bienali’nde tezgah açarken. Dünyanın en büyük ve prestijli sanat etkinliği olmasına rağmen nedense ben hiç davet edilmedim” dedi.

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