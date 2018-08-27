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Barack Obama kitap listesini açıkladı
Barack Obama kitap listesini açıkladı
ABD eski Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından beş kitaplık okuması listesi yayınladı. Yaz listesi olarak yaptığı paylaşımda, "Bu yaz yeni romanların içine daldım" dedi...
Kültür Sanat 27 Ağustos 2018 - 11:43

ABD eski başkanı Barack Obama, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerine beş kitaplık bir öneride bulundu. “Bu yaz yeni romanların içine daldım, eski bir klasiği ziyaret ettim ve hakikati ararken birlikte ileri gitmeye dair inancımı yeniledim” diyen Obama, yazın yaptığı en iyi işin, okuyacağı kitapları belirlemek olduğunu belirtti. İşte Obama’nın önerdiği o beş kitap…
obamaEducated (Tara Westover) Basıldığı şubat ayından beri en çok satanlar listelerinde yer alan kitabı Obama “Idaho'da eğitim görmek isteyen ancak geride bıraktığı dünyaya da sevgi ve anlayışla yaklaşan genç bir kadının etkileyici anıları” olarak tanımlıyor.
k5vqzhe1v0ca0hl6bojvrqWarlight'(Michael Ondaatje) Man Booker Ödüllü ‘İngiliz Hasta'nın yazarının imzasını taşıyan Warlight, 2. Dünya Savaşı sonrası Londra'da geçiyor. Obama'ya göre kitap “Savaşın bir ailenin üzerinde süregelen etkileri üzerine”.
a67yflrfnkenyp1e7-x27gA House for Mr Biswas (V.S. Naipaul) Obama, Nobel Ödüllü yazarın başyapıtlarından biri kabul edilen A House for Mr Biswas'ı Naipaul'un 11 Ağustos'ta hayatını kaybetmesi üzerine yeniden okumaya karar verdiğini söylüyor.
aa7srlwb806j7ctud1nwpwAn American Marriage (Tayari Jones) Oprah Winfrey tarafından gündeme getirilen ve sinemaya uyarlanması planlanan romanı Obama “Afro Amerikalı bir çiftin haksız bir suçlama sonucu yaşadıklarının dokunaklı bir portresi” olarak özetliyor.
rxvuca-kyem6fh-yybc1saFactfulness (Hans Rosling) Obama'nın listesindeki kurmaca olmayan tek kitap İsveçli fizikçi Rosling'in imzasını taşıyor. Obama yazarı “ilham verici bir toplum sağlığı uzmanı” olarak tanıtıyor ve kitabın insanlığın ilerleme potansiyeli hakkında umut verdiğini belirtiyor.
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Son güncelleme: 12:01 - 27.08.2018
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