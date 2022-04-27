Barbie filminden ilk görsel yayınlandı

Ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filminde ikonik oyuncak bebek Barbie'yi canlandırıyor. Filmden ilk kare yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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31 yaşındaki Avustralyalı aktris Margot Robbie, yeni filmi “Barbie” için yayınlanan bir fotoğrafta oyuncak bebeği canlandırırken görüldü.

Daily Mail’in haberine göre, Greta Gerwig’in yöneteceği filmin yayınlanan ilk görselinde, Robbie, Barbie Konağı’na benzeyen bir fonun önünde pembe bir klasik Chevrolet Corvette’e binerken görülüyor.

38 yaşındaki Gerwig, canlı aksiyon tarzındaki filmin senaryosunu uzun zamandır partneri olan ünlü yönetmen Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

TÜM DÜNYADA SEVİLİYOR

Warner Bros. Pictures, fotoğrafı sosyal medya hesaplarında “#BARBIE, 21 Temmuz 2023, Sadece sinemalarda…” yazan metinle yayınladı. Yeni yayınlanan görselde Barbie’nin sevgilisi Ken’i oynayacak olan Ryan Gosling yer almıyor.

Çekimleri henüz devam eden filmin 2023’te gösterime girmesi bekleniyor.

Amerikalı Mattel şirketinin ilk olarak 1959’da piyasaya sürdüğü Barbie bebekleri, 1990’lı yıllarda dünya çapında bir popülerlik kazandı. Üç boyutlu bir bebek olarak çok sevilmesi dışında, popüler kültürde de kendine geniş yer bulan Barbie, çarşaf, terlik, parfüm gibi farklı alanlarda da faaliyet gösterdi.

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