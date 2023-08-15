Barbie, gösterime girdikten üç hafta sonra o ülkede yasaklandı
21 Temmuz'da vizyona girdiğinden beri tüm dünyada ilgiyle takip edilen Barbie filmi, bu defa bir yasakla karşı karşıya kaldı.
Greta Gerwig’in yönetmenliğini yaptığı ve Margot Robbie ile Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, vizyona girdiğinden beri başarısıyla dikkat çekiyordu. Ancak bu defa film, bir yasakla gündemde: Kuveyt’in geçen hafta kamu ahlakını korumak için Barbie’yi yasaklamasından sonra Cezayir de Barbie filmini, yasakladı.
Kültür bakanlığı, sinemalarda gişe rekorları kıran Hollywood filminin çekilmesini istedi. Resmi bir kaynağın Reuters’a aktardığına göre; filmin eşcinselliği teşvik ettiği ve Cezayir’in dini ve kültürel inançlarına uymadığı aktarıldı.
Bazı ülkelerde yasaklarla karşılansa da film, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İspanya Kraliyet Ailesi’nin sinemada filmi izlerken görüntülenmişti.
Ayrıca film, vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.