Barbie yasakları devam ediyor: İşte Barbie’yi yasaklayan ülkeler

Bu yılın en çok konuşulan filmi Barbie, ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Bu yılın en popüler yapımlarından biri olan Barbie, tartışma yaratmaya devam ediyor… Greta Gerwig’in yönetmen koltuğuna oturduğu ve Margot Robbie ve Ryan Gosling’i başrolde buluşturan film bu ayın başında 1 milyar dolar gişe hasılatını elde ederek yılın en büyük hasılat getiren filmi oldu.

Filmin konusu ve yapım şirketinin yoğun reklam kampanyası ile birlikte gündemden düşmeyen Barbie, bazı ülkelerde de tartışma yarattı. Film vizyona girmeden Vietnam’da yasaklanan Barbie diğer ülkelerde de yasaklandı. İşte Barbie’nin yasaklandığı ülkeler:

VİETNAM

Temmuz ayında vizyona girmeden önce Barbie, Vietnam’da yasaklandı. Bu yasağın arkasında da diplomatik bir kriz yer alıyor. Filmdeki bir sahnede yer alan haritada, Güney Çin Denizi’ndeki bir bölge Çin’e aitmiş gibi gösteriliyor. Bu duruma tepki gösteren Vietnam yönetimi filmi yasaklama kararı aldı.



KUVEYT

Kuveyt, Barbie’yi Ağustos ayının başında yasakladı. Filmin, “Kuveyt toplumuna ve kamusal düzenine karşı düşünce ve inançları öne çıkardığı” gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi. Açıklamayı Basın ve Enformasyon Bakanlığı yaptı.

LÜBNAN

9 Ağustos’ta Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Mortada, Barbie’yi yasaklamaya karar verildiğini duyurdu. Bu yasağın arkasında ise, “Eşcinselliği ve cinsel dönüşümü öne çıkarması” yer aldı. Mortada ayrıca aile birliğine karşı değerlerin filmde yer almasının da yasaklanmanın bir diğer nedeni olduğunu söyledi.

CEZAYİR

Cezayir’de Barbie vizyona girdikten 3 hafta sonra yasaklandı. Eşcinselliğe övgü ve diğer Batı’nın ahlaksızlıklarını öne çıkardığı gerekçesiyle Barbie yasaklandı. Yerel medyaya konuşan yetkililer filmin yasaklandığını duyurdu. Filmin yapımcısı Warner Bros. ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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