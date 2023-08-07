Barbie’den yeni rekor… Dünya çapında gişede 1 milyar doları aştı

Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı Mattel bebeğinden uyarlanan Barbie filmi, dünya çapında gişede 1 milyar dolar hasılat yaptı.

Sozcu.com.tr

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21 Temmuz’da vizyona giren Greta Gerwig’in yönetmenliğini yaptığı ve Margot Robbie ile Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, rekora doymuyor.

Henüz sinemalarda yalnızca 17 gün geçiren film, dünya çapında gişede 1 milyar doları aşarak Warner Bros. Pictures’ın en hızlı rekor kıran yapımı oldu. Aynı zamanda 2023’te The Super Mario Bros. Movie’nin ardından bu rekoru yakalayan ikinci film oldu.

Barbie ayrıca, yönetmeniyle de dikkat çekiyor. Çünkü film, uluslararası alanda bir milyar doları aşan birkaç kadın yönetmenli filmden biri olmayı da başarıyor. Daha önce Frozen ve Frozen 2 (Karlar Ülkesi) ve Captain Marvel gibi filmler de kadın yönetmenleriyle gişede başarılar elde etmişti. Barbie, 21 Temmuz’da güçlü bir açılış yapmış ve ABD’deki açılış hafta sonunda gişede 155 milyon dolarla, bir kadın yönetmenin şimdiye kadar yaptığı en yüksek açılışı yapmayı başardı.

Barbie ile aynı gün vizyona giren ve Christopher Nolan’ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer ise 552 milyon dolar hasılata ulaşabildi. Ancak iki filmin aynı zamanda seyirci ile buluşması tüm dünyada gişeyi hareketlendirirken pandemi döneminde kriz yaşayan sinema endüstrisi için de umut oldu.

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