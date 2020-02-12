‘Barcelona Guitar Trio & Dance’ Türkiye’ye geliyor

Uluslararası alanda tanınmış üç müzisyen Manuel Gonzalez, Xavier Coll ve Luis Robisco; gitarlarını İspanya'daki en parlak Flamenko dansçı çiftlerinden olan Carolina Morgado – Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgıcılarından biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor. Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucia gibi bestecilerin eserlerini içeren ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan tarafından alkışlanan Barcelona Guitar Trio & Dance; İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahnelenecek

PROGRAM ŞÖYLE

12 Şubat 2020 Çarşamba – Saat 21:00 / Bostancı Gösteri Merkezi – İstanbul

15 Şubat 2020 Cumartesi – Saat 21:00 / AASSM – İzmir

16 Şubat 2020 Pazar – Saat 21:00 / MEB Şura Salonu – Ankara