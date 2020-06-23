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Barcelona operası, karantinadan sonra ilk konserini bitkilere verdi
İspanya'nın Barcelona kentinde üç aylık corona virüsü karantinasından sonra kapılarını açan Liceu Operası, ilk konserini farkındalık yaratmak adına bitkilere verdi.
Kültür Sanat 23 Haziran 2020 - 14:34

İspanya’da olağanüstü halin kaldırılmasının ardından yeniden kültür sanat ekinliklerine başlayan Gran Teatre del Liceu, ilk konserini oldukça farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Ünlü opera binasının koltuklarını bu kez insanlar yerine bitkiler doldurdu.

Fotoğraf: Reuters

Konserden önce herhangi bir performansta gerçekleştirilen tüm ritüeller yine eksiksiz yerine getirildi. Buna seyircileri salona davet etmek için yapılan “Konser başlıyor” anonsları da dahildi. Operanın internet sitesinden yayınlanan konserde orkestra, besteci Giacomo Puccini’nin Crisantemi adlı eserini yaklaşık 2,300 bitkiye çaldı. Performans altı dakika sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Konser öncesinde bir açıklama yapan Baş Yapımcı Eugino Ampudia, salgın nedeniyle insanların geri plana çekildiğini belirterek, “Doğa, onun elinden aldığımız ve bizim boşaşlttığımız alanlara ilerledi. Empatimizi artırabilir miyiz? Haydi sanat ve müzikle başlayalım ve doğayı harika bir konser salonuna davet edelim” dedi.

Salonda yer alan bitkilerin salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağışlanacağı belirtildi.

Son güncelleme: 14:41 - 23.06.2020
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