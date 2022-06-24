Barış Akarsu Merhaba filminin ilk afişi yayınlandı
Barış Akarsu'nun hayatını birçok farklı yönüyle ele alan 'Barış Akarsu Merhaba' filminin ilk afişi yayınlandı.
Yapımcılığını Özgür Tari’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen’in oturduğu, senaryosunu da Mert Dikmen ve Can Anar’ın kaleme aldığı ‘Barış Akarsu Merhaba’ filminin çekimleri devam ederken ilk tanıtım afişi merakla bekleyenlerin beğenisine sunuldu.
İsmail Ege Şaşmaz’ın yanı sıra Almila Ada’nın da başrolü paylaşacağı filmin kadrosunda, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncular yer alıyor.
BARIŞ AKARSU KİMDİR?
1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Akarsu, 2004 yılında ‘Akademi Türkiye’ adlı şarkı yarışmasıyla tanınmış, ‘Yalancı Yarim’ dizisiyle şöhretini pekiştirmişti.
Film çekimleri için 29 Haziran 2007’de gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.