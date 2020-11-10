Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor

Katıldığı bir müzik yarışması ile tanınan ve trafik kazası nedeniyle genç yaşta hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak.

2004 yılında katıldığı ‘Akademi Türkiye’ adlı müzik yarışmasında adını duyuran Barış Akarsu, kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanmıştı.

Sesinin Cem Karaca’ya benzetilmesiyle dikkat çeken şarkıcı 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti.

28 yaşında aramızdan ayrılan Akarsu’nun hayat hikayesi film oluyor.

Akarsu adına açılan Instagram hesabından konuyla ilgili olarak “Evet, sizlere daha önce söz verildiği gibi abimin hayatını konu edinen biyografi tarzındaki film çalışmaları başlamış bulunmakta” açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklama sonrasında, en çok sorulan soru filmin başrol oyuncusunun kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.