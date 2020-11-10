Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor
Katıldığı bir müzik yarışması ile tanınan ve trafik kazası nedeniyle genç yaşta hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak.
Kültür Sanat 10 Kasım 2020 - 14:49

2004 yılında katıldığı ‘Akademi Türkiye’ adlı müzik yarışmasında adını duyuran Barış Akarsu, kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanmıştı.

Sesinin Cem Karaca’ya benzetilmesiyle dikkat çeken şarkıcı 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti.

28 yaşında aramızdan ayrılan Akarsu’nun hayat hikayesi film oluyor.

Akarsu adına açılan Instagram hesabından konuyla ilgili olarak “Evet, sizlere daha önce söz verildiği gibi abimin hayatını konu edinen biyografi tarzındaki film çalışmaları başlamış bulunmakta” açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklama sonrasında, en çok sorulan soru filmin başrol oyuncusunun kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

 

Son güncelleme: 15:27 - 10.11.2020
Etiketler